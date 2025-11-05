POLITICA

Tavolo Smart Paper, invitati i consiglieri regionali

La riunione dell'11 novembre prossimo. L'assessore Francesco Cupparo: "Il tavolo è sempre aperto a tutti i soggetti istituzionali, oltre sindacali e datoriali, che possono dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi esistenti nell'interesse dei lavoratori".

5.582 Meno di un minuto

Al tavolo Smart Paper convocato per l’11 novembre sono stati formalmente invitati tutti i consiglieri regionali.

Lo riferisce l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Francesco Cupparo che aggiunge: come ho avuto modo di dire sin dalla prima riunione in Dipartimento il Tavolo è sempre aperto a tutti i soggetti istituzionali oltre sindacali e datoriali che possono dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi esistenti e da risolvere il più rapidamente possibile nell’interesse dei lavoratori. “Noi ci siamo sempre stati”, conclude Cupparo.

