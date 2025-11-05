Tavolo Smart Paper, invitati i consiglieri regionali

Al tavolo Smart Paper convocato per l’11 novembre sono stati formalmente invitati tutti i consiglieri regionali.

Lo riferisce l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Francesco Cupparo che aggiunge: come ho avuto modo di dire sin dalla prima riunione in Dipartimento il Tavolo è sempre aperto a tutti i soggetti istituzionali oltre sindacali e datoriali che possono dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi esistenti e da risolvere il più rapidamente possibile nell’interesse dei lavoratori. “Noi ci siamo sempre stati”, conclude Cupparo.