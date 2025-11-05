Assessore Pepe col nuovo responsabile Anas Basilicata

Incontro, questa mattina alla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza, tra il vicepresidente e assessore regionale Pasquale Pepe e il nuovo Responsabile territoriale di Anas per la Basilicata, Giancarlo Luongo, in servizio dall’inizio del mese.

Un confronto operativo dedicato alla verifica dello stato di avanzamento dei principali interventi stradali in corso sulla rete lucana e alla programmazione delle opere future.

Durante la riunione è stato messo a fuoco lo stato di avanzamento dei lavori sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, sulla SS 407 “Basentana”, sulla SS 658 Potenza–Melfi, sulla SS 7 di Matera e sulla SS 18 di Maratea, in tale ultimo caso con particolare riguardo al bypass e alla progettazione della nuova galleria.

È stato affrontato anche il tema dell’intervento sulla fondovalle del Sauro, oltre alle infrastrutture strategiche che interessano la direttrice Salerno-Potenza-Bari e il cosiddetto bypass di Matera.

Quanto alle opere da progettare figurano, tra le altre, le complanari della SS 106, la Galdo-Lauria, il collegamento Val d’Agri-Vallo di Diano e il tratto SS 7 Basentana–SS 407, svincolo con la provinciale 3.

“Il confronto costante con Anas – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture Pepe – è fondamentale per garantire tempi certi, qualità e sicurezza degli interventi.

La Basilicata ha bisogno di diretttrici moderne e funzionali, capaci di sostenere lo sviluppo economico e contrastare l’isolamento delle aree interne. Nell’ultimo anno ho potuto seguire sul territorio lavori in corso, consegna lavori e chiusura cantieri. Dobbiamo continuare a lavorare pancia a terra nell’esclusivo interesse di cittadini e sistema produttivo”.

Pepe ha, quindi, ribadito la volontà della Regione di continuare a seguire passo dopo passo la realizzazione delle opere, proseguendo nel consolidamento della collaborazione istituzionale con Anas e con gli enti locali.