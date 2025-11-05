Operazione antidroga nella Valle del Noce: due arresti tra Montalbano Jonico e Senise

Un’operazione antidroga partita da Montalbano Jonico (MT) e Senise (PZ) si è conclusa nel cuore della Valle del Noce, dove i carabinieri di una Compagnia del Potentino, con il supporto dei militari della Compagnia di Senise, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini.

L’accusa a loro carico è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. L’arresto sarebbe avvenuto due giorni fa, ma sullo svolgimento delle indagini vige il massimo riserbo da parte dell’Arma.

Oggi, presso il tribunale competente della zona, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto: il giudice ha confermato il provvedimento eseguito dai carabinieri e disposto la misura degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.

Si precisa che, come previsto dalla legge, per i due uomini vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Fonte Filippo Mele Blog