Protocollo d’intesa tra il Ministro per le Disabilità e il Presidente del Consiglio dei Governatori Lions

A Roma, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e il Presidente del Consiglio dei Governatori Lions, Rossella Vitali, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che sancisce l’inizio di una collaborazione strategica, alla presenza dei governatori Lions provenienti da tutta Italia.

L’intento di questo accordo è chiaro: unire le forze per promuovere una riforma significativa sulla disabilità, ispirandosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e guidati dalla Carta di Solfagnano. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità e le competenze di ogni individuo, superando gli stereotipi e le limitazioni, e focalizzandosi sulle capacità e i talenti di tutte le persone.

Alessandra Locatelli: “Valorizzare i Talenti e Promuovere un Nuovo Sguardo”

“Questo protocollo ha come scopo la promozione delle iniziative Lions e la condivisione di progetti che si concentrano sul riconoscimento e la valorizzazione delle persone con disabilità”, ha spiegato il Ministro Locatelli.

“Grazie all’impegno costante dei Lions sul territorio, avremo l’opportunità di favorire un cambiamento culturale, in cui la persona con disabilità non è vista attraverso il prisma dei limiti, ma come una risorsa da valorizzare. Insieme, potremo promuovere supporto reciproco e scambio di buone pratiche, tematiche a cui intendo dare il mio pieno sostegno attraverso il Ministero.”

Il Ministro ha sottolineato l’importanza del lavoro capillare e costante che i Lions svolgono a livello locale, operando in tutti gli ambiti della vita quotidiana. “Abbiamo ancora molta strada da percorrere insieme.

Con il contributo degli stimati governatori Lions, stiamo già lavorando su tematiche nazionali e internazionali, su cui possiamo fare di più e meglio per l’inclusione e la dignità di ogni persona”, ha dichiarato Locatelli, esprimendo gratitudine ai Lions, che a livello nazionale e internazionale, continuano a dare un contributo concreto per migliorare la qualità della vita delle persone.

Rossella Vitali: “Un Impegno Continuo per l’Inclusione Sociale”

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Lions, Rossella Vitali, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo sottoscritto con il Ministro.

“Questo protocollo ci permette di rafforzare il nostro impegno per aumentare la conoscenza delle problematiche legate alla disabilità, attraverso incontri, studi, e ricerche.

Potremo inoltre intensificare le attività concrete di inclusione sociale che da anni contraddistinguono l’operato dei Lions”, ha affermato Vitali, evidenziando l’importanza di un impegno concreto e a lungo termine nella promozione dell’inclusione.

L’iniziativa, che segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra il Ministero e i Lions, rappresenta un’opportunità per creare un impatto positivo nella vita delle persone con disabilità, contribuendo a costruire una società più inclusiva e equa.