Potenza, Acquedotto Lucano convoca l’Assemblea dei soci

Potenza – In piena emergenza idrica, Acquedotto Lucano ha convocato per il 18 novembre (in prima convocazione) e il 19 novembre (in seconda) l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, che si terrà al Park Hotel di Potenza.

Durante i lavori, l’amministratore unico Alfonso Andretta presenterà il bilancio di esercizio 2024, le comunicazioni gestionali e l’aggiornamento del piano industriale 2025-2027, con una verifica degli obiettivi raggiunti. Tra i punti all’ordine del giorno figura anche la nomina della società di revisione per il triennio 2025-2027.

La parte straordinaria dell’assemblea sarà dedicata alla discussione di una proposta di aumento del capitale sociale fino a 20 milioni di euro e alla modifica dello Statuto avanzata dalla Regione Basilicata, socio di maggioranza, per innalzare il limite del diritto di voto dal 24% al 39%.

La convocazione arriva in un momento particolarmente delicato per la regione, alle prese con una nuova crisi idrica. Dalla metà di novembre, infatti, undici comuni – tra cui Matera, Melfi, Venosa, Atella, Barile, Filiano, Lavello, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio, Rapolla e Rionero in Vulture – dovranno fare i conti con interruzioni notturne dell’erogazione idrica.

Acquedotto Lucano ha fatto sapere che saranno attivati canali informativi dedicati per aggiornare i cittadini e che nei prossimi giorni è previsto un incontro operativo con i sindaci dei comuni interessati.