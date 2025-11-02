Florence + The Machine lancia il suo sesto album, Everybody Scream, un viaggio nell’oscurità e nel mistero

La stella britannica Florence Welch, meglio conosciuta per il suo progetto musicale Florence + The Machine, ha rilasciato il suo sesto album in studio proprio il 31 ottobre, per celebrare la notte di Halloween.

Il nuovo lavoro si intitola Everybody Scream, ed è il frutto di due anni di scrittura e produzione che l’artista ha condiviso con una ristretta cerchia di collaboratori.

Tra questi spiccano nomi come Mark Bowen degli IDLES, che appare anche nel video della canzone omonima, Aaron Dessner dei The National, Mitski, Danny L. Harle e Dave Bayley dei Glass Animals.

Il disco include brani come la traccia che dà il titolo all’album, One of the Greats, e Sympathy Magic, quest’ultimo recentemente interpretato dalla cantante al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon.

Dopo aver affrontato una complessa operazione chirurgica che le ha letteralmente salvato la vita durante il suo Dance Fever Tour, Florence ha intrapreso un percorso di recupero che l’ha spinta ad immergersi in un universo di misticismo, spiritualità, stregoneria e horror folk.

Questa fase di introspezione e riflessione sul corpo e sulla guarigione è diventata un filo conduttore nell’album, che esplora tematiche profonde e universali.

Il lavoro discografico affronta temi complessi, come la femminilità, le dinamiche di coppia, il processo di invecchiamento e, infine, la morte, mettendo in luce gli aspetti più oscuri e talvolta inquietanti della vita quotidiana. Ogni traccia è un’immersione nelle ombre, ma anche una riflessione sul potere di affrontarle.

Per i fan italiani, c’è una buona notizia: Florence + The Machine arriverà nel nostro paese con il suo tour il 3 luglio 2026, quando si esibirà agli i-Days di Milano, presso l’Ippodromo Snai-San Siro.

ANSA