Cupparo a Chiaromonte per la Summer School

“La partecipazione a Chiaromonte alla cerimonia di chiusura della Summer School promossa dall’Associazione POLIS è stata per me l’occasione per dialogare con le ragazze e i ragazzi e per ribadire il mio impegno e quello del Presidente Bardi ad investire nella formazione per mettere i nostri talenti nelle condizioni di realizzare in Basilicata il proprio sogno di vita e di soddisfazioni”. Lo ha sostenuto l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo all’incontro a Chiaromonte.

“Quella della Summer School – ha aggiunto – è un’esperienza ricca di entusiasmo e idee, che ha visto protagonisti tanti ragazzi pronti a costruire il futuro del nostro territorio. Investire nella formazione e nella partecipazione dei giovani significa credere davvero nella Basilicata di domani.

Grazie a POLIS e a quanti hanno lavorato alla Summer School per l’impegno e la passione con cui porta avanti questi progetti.

La Giunta – ha continuato l’Assessore – con i recenti Avvisi Pubblici approvati, tra i quali “Laboratori Stem”, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, intende raggiungere obiettivi precisi: migliorare la formazione e l’apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a partire dalle aule e dai luoghi di studio; favorire metodologie didattiche innovative; contrastare la dispersione scolastica che comunque già da alcuni anni è stata significativamente ridotta; valorizzare gli studenti meritevoli attraverso premi e riconoscimenti.

E dopo la scuola superiore – ha detto Cupparo – abbiamo rivolto il nostro impegno per programmare l’attività successiva di studio con l’istituzione degli Its Accademy per i settori Meccatronica, Agro-Alimentare e Turismo che si aggiungeranno a quello Energia già in funzione.

Intendiamo in questo modo sostenere il modello dell’istruzione superiore “4+2” centrato su un modello che coniuga didattica teorica e didattica laboratoriale, esperienze pratiche e formazione a lavoro, in un contesto di flessibilità, di innovazione basata anche sull’utilizzo delle tecnologie digitali”. “Non è solo un intervento tecnico – continua Cupparo – ma un investimento educativo e sociale.

Vogliamo far emergere i talenti, stimolare la curiosità scientifica, accendere nuove vocazioni. I laboratori Stem serviranno a colmare il divario digitale e a rafforzare le competenze dei nostri giovani, rendendoli più competitivi e protagonisti del futuro.”

Inoltre l’assessore ha fatto riferimento all’Avviso Pubblico “Basilaureati- bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati”, con una dotazione di 6 milioni di euro, che – ha detto – è una prima misura concreta, che intendiamo monitorare e verificare dalla fase attuativa a quella conclusiva, per garantire lavoro di qualità e stabile ai nostri giovani laureati.

All’incontro ha preso parte anche il Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno .

Un anno fa il Sindaco di Chiaromonte le ha conferito la cittadinanza onoraria (la madre era di Chiaromonte) .

Cupparo sottolinea che “il Prefetto Sempreviva rappresenta un’eccellenza lucana e un simbolo per i nostri giovani che lo studio, la preparazione consentono di avere successo”.