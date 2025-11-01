Solidarietà di Bardi alla Presidente Meloni

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, interviene con una nota ufficiale per condannare il linguaggio e i toni usati dal sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, in riferimento alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

“Le parole pronunciate dal primo cittadino sono inopportune”, ha detto Bardi. “Il dibattito politico, anche quando aspro e su temi divisivi, deve sempre svolgersi entro i confini del rispetto reciproco, specialmente quando si ricoprono ruoli istituzionali”.

Bardi ha sottolineato che l’attacco personale non solo è irrispettoso verso la massima carica del Governo nazionale, ma getta anche un’ombra negativa sull’intera comunità lucana e sulla sua classe dirigente: “Non possiamo permettere che la Basilicata venga così rappresentata.

La nostra regione è terra di civiltà e merita che i suoi amministratori siano all’altezza della funzione che ricoprono”.

Il governatore lucano ha espresso piena solidarietà alla Presidente Meloni per l’attacco subito, ribadendo la necessità di riportare il confronto politico a un livello di serietà e responsabilità, “affinché – ha concluso Bardi – le energie siano concentrate sui problemi reali dei cittadini e non dissipate in polemiche strumentali”.