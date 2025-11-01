Novembre bonus elettrodomestici, contributo fino a 200 euro
A partire da metà novembre 2025, sarà possibile richiedere il nuovo Bonus Elettrodomestici 2025, che offre un contributo fino a 200 euro per l’acquisto di elettrodomestici, a condizione che siano fabbricati in Europa.
Il bonus coprirà fino al 30% del prezzo di acquisto di un nuovo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ogni prodotto. Tuttavia, per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite sarà elevato a 200 euro.
Il bonus si applica esclusivamente a determinati apparecchi, che dovranno essere prodotti in Europa e soddisfare specifici criteri energetici. Le categorie di elettrodomestici ammissibili sono:
- Lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore
- Forni di classe energetica A o superiore
- Cappe da cucina di classe B o superiore
- Lavastoviglie di classe C o superiore
- Asciugabiancheria di classe C o superiore
- Frigoriferi e congelatori di classe D o superiore
- Piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento UE 2019/2016
Questo incentivo è pensato per promuovere l’acquisto di elettrodomestici a basso impatto ambientale, in linea con le politiche di sostenibilità energetica dell’Unione Europea.
