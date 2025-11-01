Furti in casa, a Tito cresce la preoccupazione dopo gli ultimi episodi

TITO – Cresce la preoccupazione tra i cittadini di Tito dopo una serie di furti in abitazione che, nelle ultime settimane, hanno interessato diverse zone del paese. Gli episodi, secondo quanto riferito da numerosi residenti, si sarebbero verificati sia nel centro abitato sia nelle aree periferiche, con particolare allarme a Tito Scalo.

In molti raccontano di effrazioni avvenute in pieno giorno, mentre altri segnalano movimenti sospetti nelle ore serali. “Non ci sentiamo più tranquilli – afferma una residente di via Roma –. La sera il paese è poco illuminato e chiunque può muoversi senza essere notato”. A Tito Scalo, poi, la situazione appare ancora più critica: “L’illuminazione pubblica è insufficiente – lamentano alcuni abitanti – e questo facilita i malintenzionati”.

Il clima di inquietudine ha spinto i cittadini a organizzarsi anche sui social e tramite chat di quartiere, per segnalare tempestivamente presenze sospette e tenere alta l’attenzione.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale ha assicurato di essere già al lavoro per potenziare il sistema di videosorveglianza. “Stiamo accelerando sull’installazione di nuove telecamere nei punti più sensibili del territorio – fanno sapere dal Comune – e collaboriamo con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza”.

L’auspicio dei cittadini è che gli interventi arrivino presto e che la rete di controllo, insieme a un miglioramento dell’illuminazione pubblica, possa contribuire a restituire serenità a una comunità che negli ultimi tempi vive con crescente apprensione.