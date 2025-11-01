Assessore Cupparo sul caso Cervellino

“I consiglieri di opposizione anche questa volta non perdono ľ occasione per fare polemica con il solito linguaggio demagogico e populista.

Il Presidente Bardi ancora una volta ha voluto richiamare tutti quelli che hanno un ruolo istituzionale e politico al rispetto del confronto a partire dal linguaggio usato.

Evidentemente i consiglieri, che preferiscono l’opposizione delle parole urlate rispetto alle proposte, non hanno alcuna volontà di ascoltare.

La polemica provocata dalle gravi affermazioni della sindaca Cervellino, senza alcuna scusante, nei confronti della Premier Meloni, sono diventate dunque un nuovo pretesto per attaccare il Presidente.

Il dialogo in politica è tutť altra cosa, ma prendiamo atto che le opposizioni, sicuramente ispirate dal linguaggio tipico dei movimentisti, la pensano diversamente.

Il Presidente e la Giunta hanno scelto da tempo la strada del fare e non quella delle chiacchiere e degli insulti.