“ANCI Basilicata: ‘La politica deve essere rispettosa, le offese della Cervellino alla Meloni sono inaccettabili'”

La politica dovrebbe essere un’opportunità per costruire e non per creare divisioni e alimentare polemiche.

Chi svolge una funzione politica di rappresentanza istituzionale dovrebbe adoperare sempre un linguaggio rispettoso della comunità che rappresenta e degli altri livelli istituzionali.

Il confronto politico, pur nella vivace dialettica tra differenti punti di vista, non dovrebbe mai degenerare in un lessico non consono al ruolo delle istituzioni.

Riteniamo che le recenti dichiarazioni della Sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino,nonostante manifestate in un programma di satira, non siano state fortunate e abbiano generato ulteriore confusione e tensione.

Allo stesso tempo, riteniamo che le reazioni e le accuse che si sono susseguite siano andate oltre ogni limite e non abbiano contribuito a risolvere la questione in modo costruttivo.

Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di mantenere un tono rispettoso e costruttivo nel dibattito pubblico, sia online che offline.

È tempo di tornare a concentrarsi sui problemi reali delle nostre comunità e lavorare insieme per trovare soluzioni concrete.

E soprattutto, è tempo di essere meno leoni da tastiera e più leoni sul campo, affrontando i veri problemi delle nostre comunità con determinazione e responsabilità.

Solo così potremo far tornare la gente ad amare la politica, quella vera, fatta di impegno, di lavoro e di servizio per il bene comune.

In quanto rappresentanti degli enti locali, è nostro dovere, anche come ANCI, garantire che la politica sia esercitata con serietà, rispetto e dedizione ai cittadini.

Invitiamo tutti a riflettere su questo e a lavorare insieme per un futuro migliore per le nostre comunità, evitando quotidiane contumelie irrispettose della dignità delle persone.”