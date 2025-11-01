A Matera il 18 e 19 novembre la “Borsa Roots-IN”

Sarà Matera ad ospitare il 18 e 19 novembre 2025 la Quarta Edizione della “Borsa Roots-IN – Roots Tourism International Exchange”.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Basilicata, attraverso l’Agenzia di Promozione Territoriale (Apt), in collaborazione con Enit – Agenzia nazionale del Turismo e con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roots-IN è l’evento internazionale dedicato al turismo delle radici, un segmento strategico che valorizza il legame tra le comunità italiane nel mondo e i territori d’origine, promuovendo esperienze di viaggio autentiche e sostenibili.

La manifestazione si articolerà in workshop BtoB con la presenza di buyer internazionali che incontrano l’offerta degli operatori turistici italiani, Roots-IN LABs (talk e tavole rotonde tematiche) e un’area espositiva dedicata a istituzioni, enti, associazioni e imprese interessate a sviluppare progetti di turismo di ritorno.

La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 18 novembre 2025 alle ore 10.30 – Sala Azalea del Centro Congressi UNA MH Hotels di Matera e darà ufficialmente avvio alla quarta edizione di Roots-IN sul tema “Connettere le Comunità”.