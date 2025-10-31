Novità in casa Polisportiva Valdagri, nasce una nuova sezione

E’ inarrestabile la crescita della Polisportiva Valdagri che “ ormai si accinge ad avviarsi al terzo anno di nascita”. Anno dopo anno, mese dopo mese , un unico chiaro obbiettivo, quello “di fare sport e di favorire l’inclusione” spiega il Presidente Pino Abelardo.

Ma non solo sport, volontà della società anche quella di portare, nel territorio della Val d’Agri, qualcosa di nuovo, di diverso. Da qui la nascita della sezione di Hockey su prato, uno sport differente rispetto a quelli di consueto praticati sul territorio, che da subito ha appassionato scuole, ragazzi e famiglie. In breve tempo risultati clamorosi, dalla partecipazione delle squadre al Trofeo CONI senza tralasciare i Campionati Nazionali. Ma per il Presidente Abelardo era necessario dare e fare di più. Rapidamente le sezioni sono diventate cinque, con l’aggiunta del calcio femminile, della sezione di atletica e quella , neonata, della disabilità visiva. “ Ci eravamo però prefissati di occuparci anche della terza età ed ora- sottolinea il Presidente- è nata la nuova sezione di ballo e fitness”. Le attività prenderanno il via il sei novembre presso l’ex asilo Spolidoro- Nenni a Tramutola e si svolgeranno il martedì e il giovedì

“ Dopo tre anni sono felice ed orgoglioso di tutto quello che abbiamo costruito – racconta il Presidente-. Abbiamo creato una Polisportiva viva, sana da tutti i punti di vista, con i bilanci a posto, con un’ organizzazione fattiva che giorno dopo giorno cresce, arricchendosi di nuove risorse professionali. Siamo partiti conl’hockey su prato, composto da un settore giovanile meraviglioso, una squadra under 16 maschile e una femminile, che militano nei campionati nazionali. Ci siamo poi occupati dell’atletica unendola alla disabilità visiva. Non abbiamo tralasciato il calcio, con la sezione del calcio femminile, che anche quest’anno si allineerà con il calcio a 11 nel campionato di eccellenza e di Coppa Italia e poi, nei giorni scorsi scorsi, la nascita della nuova sezione di sport ed inclusione dedicata alla terza età. Per un presidente questo è qualcosa di eccezionale perché mi ha permesso di potermi confrontare con una realtà che poco conoscevo e che comunque ha risposto molto bene a quelli che sono i nostri valori e principi societari”. “Noi – conclude Abelardo- siamo la Polisportiva Valdagri, quindi abbracciamo tutta la Basilicata con un occhio particolare verso Tramutola, che è il paese di mio papà. Ringrazio veramente tutti di cuore perchè questa piccola barchetta sta diventando sempre più un motoscafo veloce che si muove agilmente nel mare mosso di una società che diventa sempre più difficile. Ma noi abbiamo un dovere, nei confronti dei nostri giovani, che è quello di regalare gioia e portare luce in questo difficile mondo di oggi. Una menzione speciale ai nostri sponsor, il cui supporto è fondamentale. Non ultimo, stiamo lavorando con il Sindaco di Tramutola Luigi Marotta e con il Presidente della Federazione Hockey Sergio Mignardi, per la realizzazione di un campo polivalente che dovrebbe essere posizionato all’interno del Campo Sportivo Terzella. Non siamo i migliori, siamo diversi”.