Matera, truffa a un’anziana: arrestato a Napoli il finto poliziotto

Si era spacciato per agente per ingannare un’85enne e farsi consegnare denaro e gioielli.

È stato arrestato a Napoli un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di truffa in concorso ai danni di un’anziana di Matera. Il raggiro risale al 5 settembre scorso, quando l’uomo, fingendosi un poliziotto, riuscì a convincere una 85enne materana a consegnargli 5 mila euro in contanti e diversi gioielli di famiglia.

La truffa era stata architettata con il classico stratagemma del “finto agente”, sfruttando il legame affettivo della vittima con una nipote, usata come pretesto per rendere credibile la messa in scena.

Le indagini della Squadra Mobile di Matera hanno permesso di risalire all’autore grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che lo hanno ripreso nei pressi dell’abitazione della donna, e a numerose segnalazioni raccolte nei giorni successivi.

L’uomo, con precedenti specifici per truffe analoghe, è stato infine fermato e condotto nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.