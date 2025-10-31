Congratulazioni a Lucia Pangaro, nominata Coordinatrice della Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

Il Segretario Provinciale di Forza Italia Provincia di Potenza Vincenzo Taddei esprime le più sincere congratulazioni a Lucia Pangaro, Segretario Regionale di Azzurro Donna Basilicata, per la sua nomina a Coordinatrice della Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali, avvenuta a seguito di votazione nel Consiglio regionale odierno.

«L’esperienza di Lucia Pangaro in questo settore e le sue competenze le consentiranno di svolgere ottimamente questo ruolo. Tale nomina, inoltre, rappresenta la conferma di un significativo percorso professionale e l’inizio di un iter volto a far crescere e progredire sempre più l’ambito IAA, cruciale per garantire il benessere fisico e psichico delle persone ed il benessere degli animali. A Lucia i migliori auguri di buon lavoro». È quanto afferma il Segretario Provinciale Vincenzo Taddei.