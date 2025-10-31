Chiorazzo e Vizziello (BCC): “Le Istituzioni si rispettano sempre”.

“Premesso che le Istituzioni si rispettano SEMPRE, che ogni Presidente del Consiglio rappresenta tutti gli Italiani e non solo quanti lo hanno sostenuto e che, al tempo stesso, ogni rappresentanza istituzionale è un bene di ogni cittadino e che ogni cittadino deve tutelare, per la stessa serietà istituzionale dobbiamo dire che non può una leggerezza diventare l’alibi per cacce alle streghe e regolamenti di conti”. È quanto dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Presidente del Gruppo consiliare Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello in merito alla polemica politica che sta coinvolgendo il Sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino.

“Le parole pronunciate dalla sindaca – sottolineano i consiglieri regionali – alla trasmissione Prova d’inchiesta, peraltro citando quelle diventate un refrain e un meme social del governatore campano De Luca, hanno sicuramente risentito dell’aria ironica della trasmissione ma, pur sembrando avventate, rappresentano un episodio. Un episodio che non può sovrastare una storia personale di rispetto e dedizione alle istituzioni, con un impegno quotidiano che ha spesso messo in secondo piano anche la stessa propria persona”.

“Utilizzare questa polemica come elemento di lotta politica – concludono Chiorazzo e Vizziello – dando anche la stura a un popolo di odiatori che si sta accanendo facendo la sindaca bersaglio di ogni genere di offese, è il vero segnale di un imbarbarimento che è paradossale veder mettere in atto da parte di chi lo fa invocando il rispetto di Istituzioni e persone”.