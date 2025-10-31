COMUNICATI STAMPA

Benessere & Design: Dal 7 al 9 novembre a Potenza, evento per progettare emozioni e vivere meglio

Basile Casa ospita oltre 40 partner con un weekend esperienziale tra innovazione, creatività e arti

Un viaggio immersivo tra forme, colori, emozioni e relazioni: dal 7 al 9 novembreBasile Casa – Home & Contract, in Via Del Gallitello 72, apre le porte a Benessere & Designprimo evento esperienziale a Potenza, in collaborazione con Experience di Rossella Capobiancoche coniuga estetica e armonia, creatività e cura.
Tre giorni di talk performance, laboratori e installazioni per esplorare il design come strumento di benessere quotidiano, capace di trasformare gli spazi in luoghi dell’anima. Un programma ricco e trasversale che coinvolge designer e artigiani, formatori e musicisti, artisti e poeti, con momenti dedicati anche ai più piccoli attraverso il concorso sul tema educativo e affettivo “La mia cameretta la vorrei così“, in collaborazione con Moretti Compact.

Nell’arco del weekend, con ingresso libero, Basile Casa ed Experience di Rossella Capobianco accoglieranno oltre 40 partner in un programma ricco di appuntamenti e suggestioni. L’inaugurazione è prevista per venerdì 7 novembre alle ore 17:00 con l’Open Day Benessere & Design, che aprirà l’evento con musica dal vivo ed una estemporanea artistica.

Durante le giornate, si alterneranno talk tematici sull’armonia degli ambienti, con approfondimenti sul Feng Shui, sul progetto innovativo Casa Felice, sulla realtà aumentata, sull’interior design e sul Re-Design come strumenti per creare e ristrutturare spazi domestici e professionali. Non mancheranno laboratori esperienziali dedicati all’infanzia, con attività sui colori e sullo sviluppo sensoriale, dj set con frequenze 432hz, il concerto live di Indio e la sua Stella, e momenti di formazione per il benessere con Peppino Franco, esperto di orientamento di Studiodomino srl. A completare il percorso, riflessioni sul “dialogo come cura” con gli autori Andrea Galgano e Francesco Cosenzaopere artistiche inclusive, e yoga educativo per bambini nello spazio dedicato Ludum.

L’invito è aperto a tutti a vivere un’esperienza autentica e coinvolgente, dove progettare emozioni significa imparare a vivere meglio, circondati dalla bellezza e dal senso profondo dell’abitare.

HOST & OSPITI

– Maurizio Basile
– Rossella Capobianco
– Peppino Franco
– Andrea Galgano
– Francesco Cosenza
– Ilaria Cappiello
– Tommaso Rosa
– Maria Teresa Motta
– Antonello Favale (Indo e la Sua Stella)
– Michele Lorusso
– Emanuele Colucci_MNL
– Antonia Arbia
– Valentina Giordano
– Stefania Orlando
– Antonella Torre
– Il Genio delle Lampade
– Mimmo Nicastro
– Lucio Mazziotta
– Margherita Gerbasi
– Lucia Coviello
– Teresa de Stefano
– Macagite
– Giuseppe Miglionico
– Angela Santomassimo
– Angela Notargiacomo
– Maria Antonietta Sileo
– Rosa Anna Paolemini
– Denise Parente
– Carmen Miraglia
– Carmen Cipolla
– Angela Pergola
– Emanuele Colucci
– Bianca Cassano
MAIN SPONSOR
– Moretti Compact
PARTNER
– Ludum
– Studiodomino
– Amikò
– Stepbystep
– Vanilla
– Lottino Atelier
– Asd Centro Danza Potenza
– ToBeRadio
