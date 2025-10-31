Benessere & Design: Dal 7 al 9 novembre a Potenza, evento per progettare emozioni e vivere meglio
Basile Casa ospita oltre 40 partner con un weekend esperienziale tra innovazione, creatività e arti
Nell’arco del weekend, con ingresso libero, Basile Casa ed Experience di Rossella Capobianco accoglieranno oltre 40 partner in un programma ricco di appuntamenti e suggestioni. L’inaugurazione è prevista per venerdì 7 novembre alle ore 17:00 con l’Open Day Benessere & Design, che aprirà l’evento con musica dal vivo ed una estemporanea artistica.
Durante le giornate, si alterneranno talk tematici sull’armonia degli ambienti, con approfondimenti sul Feng Shui, sul progetto innovativo Casa Felice, sulla realtà aumentata, sull’interior design e sul Re-Design come strumenti per creare e ristrutturare spazi domestici e professionali. Non mancheranno laboratori esperienziali dedicati all’infanzia, con attività sui colori e sullo sviluppo sensoriale, dj set con frequenze 432hz, il concerto live di Indio e la sua Stella, e momenti di formazione per il benessere con Peppino Franco, esperto di orientamento di Studiodomino srl. A completare il percorso, riflessioni sul “dialogo come cura” con gli autori Andrea Galgano e Francesco Cosenza, opere artistiche inclusive, e yoga educativo per bambini nello spazio dedicato Ludum.
L’invito è aperto a tutti a vivere un’esperienza autentica e coinvolgente, dove progettare emozioni significa imparare a vivere meglio, circondati dalla bellezza e dal senso profondo dell’abitare.
HOST & OSPITI
– Rossella Capobianco
– Francesco Cosenza
– Tommaso Rosa
– Maria Teresa Motta
– Michele Lorusso
– Emanuele Colucci_MNL
– Valentina Giordano
– Stefania Orlando
– Antonella Torre
– Il Genio delle Lampade
– Mimmo Nicastro
– Lucio Mazziotta
– Margherita Gerbasi
– Lucia Coviello
– Macagite
– Studiodomino
– Amikò
– Stepbystep
– Vanilla
– Lottino Atelier