Avviso ai cittadini di Senise Servizio di Igiene Urbana – Festività del 1° Novembre 2025

31/10/2025
In occasione della festività di sabato 1° novembre 2025, la Ditta IMPREGICO S.r.l., gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Senise, informa la cittadinanza che sarà effettuata esclusivamente la raccolta dei rifiuti prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche.

Il Centro Comunale di Raccolta resterà aperto nelle ore antimeridiane, dalle ore 8:00 alle ore 11:00.

Si invita la cittadinanza a rispettare gli orari e le modalità di conferimento previste.

