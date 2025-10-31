Allarme sicurezza nel Potentino: ondata di furti tra Tito, Vietri di Potenza e Marsico Nuovo

POTENZA – Cresce la preoccupazione per la sicurezza nel Potentino. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di furto – o tentativi di furto – in diversi comuni della provincia, con episodi registrati a Tito, Vietri di Potenza e Marsico Nuovo, dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi a Brienza e Tito Scalo.

Secondo quanto segnalato dai residenti, è riportato dal giornale online melandronews, molti dei colpi sarebbero avvenuti in pieno giorno o nelle prime ore della sera, in alcuni casi mentre gli abitanti si trovavano all’interno delle abitazioni.

Tito: ladri in azione nel tardo pomeriggio

A Tito, nella serata di mercoledì intorno alle 19, i ladri hanno colpito un palazzo del centro paese. In due appartamenti hanno tentato l’irruzione: in uno sono riusciti a portare via oggetti preziosi approfittando dell’assenza dei proprietari; nell’altro, invece, si sono dati alla fuga dopo essersi accorti della presenza di madre e figlia all’interno, fuggendo attraverso il balcone dopo averlo forzato.

Vietri di Potenza: furto in via Vittorio Emanuele

A Vietri di Potenza, nella serata di martedì, un altro episodio ha destato allarme. I malviventi sono entrati in un appartamento all’ingresso del paese, in via Vittorio Emanuele, mentre il proprietario si trovava momentaneamente in garage. Al suo ritorno ha trovato la porta d’ingresso chiusa dall’interno.

I ladri, introdottisi dal retro, hanno razziato gioielli e oggetti di valore prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vietri, guidati dal maresciallo Daiana Conte, che hanno avviato le indagini e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Secondo alcune testimonianze, poco prima del colpo i malviventi avrebbero bussato a un altro appartamento per verificare la presenza di persone all’interno, dandosi poi alla fuga quando i proprietari hanno risposto.

Marsico Nuovo: tentativi in diverse contrade

Nella serata di mercoledì 29 ottobre, a Marsico Nuovo, sono stati segnalati numerosi tentativi di furto nelle contrade Scarpano, Sant’Elia e Valle Casale, oltre che nella frazione di Galaino.

Tito Scalo: refurtiva persa durante la fuga

Qualche giorno fa, a Tito Scalo, i ladri avevano agito in via Nassirya, salendo attraverso un balcone e una veranda. Durante la fuga hanno perso parte della refurtiva, tra cui una console Nintendo Wii, e hanno abbandonato una cassaforte scassinata. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tito.

Indagini in corso e appello ai cittadini

Gli inquirenti ipotizzano che a compiere i colpi possa essere una banda organizzata di professionisti, che si muove con auto di grossa cilindrata e riesce ad agire senza destare sospetti, dileguandosi rapidamente tra la vegetazione in caso di scoperta.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri delle Compagnie di Potenza e di Viggiano, competenti per territorio, che stanno lavorando in sinergia con le stazioni locali dell’Arma.

Le forze dell’ordine rinnovano l’appello ai cittadini: segnalare immediatamente al 112 qualsiasi movimento o veicolo sospetto, per consentire interventi tempestivi e contribuire alla sicurezza collettiva.