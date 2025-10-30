Sinner ai quarti ai Parigi, Cerundolo battuo 7-5 6-1 Eliminato Sonego

Jannik Sinner è riuscito a conquistare il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi dopo una vittoria netta sull’argentino Francisco Cerundolo.

Il tennista altoatesino ha superato l’avversario con un punteggio di 7-5 6-1, dimostrando una grande solidità e un’ottima gestione del match.

Nel prossimo turno, Sinner, attualmente numero 2 al mondo, affronterà Ben Shelton, l’americano che si trova in settima posizione nel ranking ATP.

Un incontro che si preannuncia altamente competitivo, con Sinner deciso a continuare il suo cammino verso la semifinale.

Sonego eliminato dopo una lunga battaglia

Niente da fare per Lorenzo Sonego, che è stato eliminato dal russo Daniil Medvedev in un incontro combattuto.

Dopo aver vinto il primo set 6-3, Sonego ha ceduto nel secondo, perso al tie-break 7-5, e infine ha dovuto arrendersi anche nel terzo set, chiuso con un punteggio di 6-4 in favore del russo. Un match lungo e intenso che ha visto Sonego lottare fino all’ultimo, ma Medvedev ha avuto la meglio.

ANSA