POLITICA
Meloni, l’Anm mai favorevole a nessuna riforma
Ecco una riscrittura dell’articolo con modifiche ai termini:
“Non ricordo, a memoria, un’occasione in cui l’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) si sia mai mostrata favorevole a una riforma della giustizia.
La loro posizione sembra essere che tutto funzioni perfettamente, ma questa non è la visione che noi abbiamo della giustizia, e credo nemmeno quella dei cittadini”.
Così ha dichiarato la premier Giorgia Meloni durante un’intervista al Tg1.
ANSA