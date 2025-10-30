POLITICA

Meloni, l’Anm mai favorevole a nessuna riforma

Foto di redazione redazione30/10/2025
8.849 Meno di un minuto

Ecco una riscrittura dell’articolo con modifiche ai termini:

“Non ricordo, a memoria, un’occasione in cui l’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) si sia mai mostrata favorevole a una riforma della giustizia.

La loro posizione sembra essere che tutto funzioni perfettamente, ma questa non è la visione che noi abbiamo della giustizia, e credo nemmeno quella dei cittadini”.

Così ha dichiarato la premier Giorgia Meloni durante un’intervista al Tg1.

ANSA

Foto di redazione redazione30/10/2025
8.849 Meno di un minuto
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio