Marina Berlusconi,riforma della giustizia è una vittoria di papà

“Si tratta di successi che arrivano con un certo ritardo, forse troppo tardi, ma che restano comunque significativi e determinanti.

Quella di oggi è una vittoria che appartiene a mio padre, Silvio Berlusconi.

È grazie alla sua forza, al suo coraggio, alla sua determinazione e, purtroppo, anche alla sua sofferenza, che abbiamo potuto vivere una giornata che rappresenta un passo importante per la democrazia e per la verità nel nostro Paese”.

Così ha dichiarato Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, e primogenita dell’ex premier.

ANSA