I Film e le Serie TV più gettonate di ottobre 2025: le nuove tendenze dello streaming in Italia JustWatch
Scopri la classifica dei titoli più amati in Italia durante il mese di ottobre 2025, tra film che dominano le piattaforme streaming e serie TV che appassionano il pubblico.
Come ogni mese, JustWatch, la guida globale per i contenuti in streaming, ha rivelato la top 10 dei film e delle serie TV più seguite, con alcuni cambiamenti sorprendenti rispetto al mese precedente.
Film Più Visti a Ottobre 2025
-
La donna della cabina numero 10
Nuova entrata che conquista immediatamente la vetta, il thriller psicologico La donna della cabina numero 10 ha catturato l’attenzione di molti spettatori. La storia si svolge su un lussuoso yacht in acque internazionali, dove una giornalista assiste a un presunto omicidio che nessuno sembra credere. Un gioco di tensione, paranoia e mistero che tiene gli spettatori incollati fino all’ultimo minuto.
-
A House of Dynamite
Al secondo posto, A House of Dynamite ha ottenuto un ottimo riscontro grazie alla sua partecipazione al Festival di Venezia. La regia di Kathryn Bigelow torna al thriller politico, raccontando un missile non rivendicato che colpisce gli Stati Uniti, innescando una corsa contro il tempo per evitare un conflitto globale.
-
Steve
Questo dramma psicologico sulla vita di un preside di scuola speciale, interpretato con grande intensità, si guadagna il terzo posto. Steve esplora le difficoltà di un uomo che cerca di salvare i suoi studenti da una vita di fallimenti, mentre la sua salute mentale vacilla.
-
È colpa nostra?
Una storia d’amore tra due giovani alle prese con crisi sentimentali e le sfide della vita, È colpa nostra? è entrato al quarto posto, trattando le difficoltà del cuore e la vulnerabilità dell’amore.
-
Play dirty – Triplo gioco
L’action-thriller Play dirty entra direttamente al quinto posto, con un protagonista che pianifica un colpo alla mafia, ma si trova coinvolto in un gioco pericoloso che coinvolge un dittatore e le più alte sfere del crimine.
-
Le assaggiatrici
Un dramma storico ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale, Le assaggiatrici si piazza sesta. Il film racconta la storia di una giovane donna che, fuggendo dai bombardamenti di Berlino, si rifugia in un villaggio dove è costretta a convivere con il segreto di essere stata scelta per assaporare il cibo destinato a Hitler.
-
Giurato numero 2
Scivola al settimo posto Giurato numero 2, un thriller legale firmato Clint Eastwood che esplora il peso della coscienza di un uomo chiamato a far parte di una giuria in un caso di omicidio.
-
Parasite
Il capolavoro vincitore di 4 premi Oscar, Parasite, rientra nella classifica all’ottavo posto, confermando la sua popolarità con una satira sociale che esplora la lotta tra le classi sociali.
-
Ballerina
Nonostante la discesa di una posizione, Ballerina mantiene una solida posizione nella top 10 grazie al suo mix di azione e vendetta, ambientato nell’universo di John Wick.
-
Io e Annie
Rientra in classifica, guadagnando l’ultima posizione, il celebre film di Woody Allen che racconta una delle storie d’amore più iconiche del cinema, grazie alla sua ironia e malinconia.
A proposito di JustWatch
JustWatch è la guida più grande al mondo per i contenuti in streaming, con oltre 60 milioni di utenti mensili. La piattaforma aiuta gli utenti a scoprire dove guardare film, serie TV e eventi sportivi su più di 4.500 servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molti altri.
