Forza Italia festeggia la riforma della giustizia in piazza, foto del Cav e bandiere

Una gigantesca immagine di Silvio Berlusconi, circondata dalle bandiere di Forza Italia, è stata esposta in piazza Navona a Roma per celebrare l’approvazione definitiva della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, subito dopo il voto favorevole del Senato.

La piazza ha visto la partecipazione di capigruppo parlamentari, membri del partito azzurro e attivisti.

Subito dopo il flashmob, i presenti hanno posato per una foto di gruppo.

Tra di loro, c’era anche Antonio Lattanzi, ex assessore comunale ai Lavori pubblici in Abruzzo, noto per essere stato arrestato ben quattro volte nel 2002 con l’accusa di tentata concussione e abuso d’ufficio, e citato oggi in Aula come vittima di un errore giudiziario. “Ora andiamo a vincere questo referendum”, ha dichiarato Lattanzi dalla piazza.

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha definito l’approvazione della riforma “una tappa storica” e il “completamento di un impegno preso dal centrodestra”, aggiungendo che ora “inviteremo gli elettori a partecipare al referendum per confermare il nostro impegno per la giustizia”.

Per Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, “oggi è un momento fondamentale per il nostro partito, che da sempre, grazie alla leadership del presidente Berlusconi, ha posto la riforma della giustizia al centro della sua attività politica.

La riforma mira a garantire una giustizia equa, con un giudice realmente imparziale, capace di stare alla pari tra pubblico ministero e difesa.

E a chi solleva polemiche infondate sostenendo che si voglia assoggettare il pubblico ministero al potere politico, rispondo che non vedo come questa accusa possa essere giustificata”.

