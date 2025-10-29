Master Parigi: Sinner batte Bergs e va agli ottavi contro Cerundolo
Jannik Sinner ha conquistato un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dopo aver sconfitto in due set il belga Zizou Bergs (n.41 ATP), con un punteggio di 6-4, 6-2 in 1 ora e 27 minuti.
Il tennista altoatesino affronterà ora l’argentino Francisco Cerundolo, che ha superato il turno precedente.
Intanto, prosegue la sfida azzurra a Parigi, con Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti impegnati in un incontro che vede il torinese in vantaggio.
Sonego, numero 45 del mondo, ha battuto l’americano Sebastian Korda (n.54) con un netto 6-2, 6-3, mostrando una grande condizione.
Musetti, invece, è alla sua prima partita a Parigi dopo aver ricevuto un bye, e sfiderà il compagno di squadra in Davis proprio nel prossimo turno.
Il giovane toscano è in piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, dove attualmente ha 440 punti di vantaggio su Felix Auger-Aliassime, a meno di due settimane dall’evento che si terrà dal 9 al 16 novembre.
