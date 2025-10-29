Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti nel singolo Diamanti e Oro

Esce il 31 ottobre sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Diamanti e Oro (Ggd Edizioni Srl/Sony Music), il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione straordinaria di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti.

Il brano è un viaggio sonoro che attraversa Napoli, il Maghreb e l’Italia contemporanea, mixando napoletano, arabo, spagnolo e italiano in un racconto che, a partire da una storia d’amore, lascia spazio ad una riflessione sul nostro tempo.

Una donna che cede al seducente fascino della ricchezza diventa metafora di un mondo che ha smarrito il senso del valore autentico, abbagliato dall’apparenza più che dalla sostanza, nonostante le sue infinite possibilità.

Diamanti e Oro si colloca idealmente al centro del Mediterraneo, trasformandosi in un ponte musicale e culturale che unisce mondi e sensibilità diverse in un periodo segnato da conflitti e divisioni.

In un tempo in cui la guerra separa, la musica è linguaggio universale di pace e condivisione. Gigi D’Alessio, Khaled e Jovanotti firmano testo e musica insieme a Samira Diabi, Ahmed Chaouki, Mahfoud Aghrich e Abdelazizi.

Il singolo anticipa il nuovo e attesissimo progetto discografico di D’Alessio, Nuje (GGD Edizioni Srl/Sony Music), in uscita il 28 novembre in digitale e cd, e dal 19 dicembre anche in formato vinile. L’album include tredici brani.

Un lavoro ricco di sfumature e contaminazioni musicali, come dimostrano i singoli già pubblicati che faranno parte del disco — Rosa e lacrime, Cattiveria e gelosia e Un selfie con la vita — che restituiscono la versatilità e profondità espressiva di un artista capace di attraversare generi e atmosfere con autenticità e sensibilità.

Il 2026 sarà un anno di musica ed emozioni, con un tour che ripercorre oltre trent’anni di successi. Dopo la tournée nei palazzetti, ancora live per Gigi con dieci serate allla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone. Queste le date: 17 e 18 marzo Roma, 20 e 21 marzi Bari, 23 marzo Firenze, 25 marzo Torino, 11 aprile Padova, 17 aprile Ancona, 18 aprile Bologna, 24 aprile Messina, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno Caserta.

