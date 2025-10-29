Azione Basilicata: inaugurata a Potenza la nuova sede

Azione Basilicata ha inaugurato la nuova sede a Potenza, pensata come spazio aperto al confronto e alla partecipazione attiva.

Un luogo operativo dove costruire proposte e iniziative concrete per la Basilicata.

All’inaugurazione sono intervenuti il commissario regionale Marcello Pittella, il vice commissario Aurelio Pace, il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Morea, la commissaria provinciale di Potenza Ivana Grillo e il commissario provinciale di Matera Vincenzo Ligorio.

Durante l’incontro sono stati presentati i nuovi ingressi nel partito e annunciata l’istituzione dei tavoli tematici, che saranno coordinati da figure con esperienza e competenze specifiche.

I tavoli avranno il compito di elaborare proposte su sanità, sviluppo, lavoro, ambiente, welfare, Mediterraneo, innovazione, cultura e giovani.

Con questo nuovo passo, Azione Basilicata conferma la propria vocazione a farsi laboratorio di partecipazione e cambiamento, promuovendo una visione di sviluppo fondata su responsabilità, competenza e riformismo.