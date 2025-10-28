POLITICA

Smart Paper, il 4 novembre il Tavolo regionale

Al centro dell’incontro i tre temi che l’assessore Francesco Cupparo ritiene centrali: sede di lavoro a Potenza, perimetri occupazionali, salario dei lavoratori. "Intendiamo - ha detto - verificare l’atteggiamento di Accenture, Datacontact e quello di Eni".

In aggiornamento al Tavolo del 23 ottobre scorso l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, comunica di aver convocato per il 4 novembre il Tavolo regionale Smart Paper con tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali interessati.

Al centro dell’incontro i tre temi che l’assessore ritiene centrali: sede di lavoro a Potenza, perimetri occupazionali, salario dei lavoratori.

Intendiamo verificare l’atteggiamento di Accenture, Datacontact per gli adempimenti dovuti a seguito del cambio di appalto e – aggiunge Cupparo – quello di Enel che abbiamo richiamato per le sue responsabilità ribadite in una nota ufficiale per il pieno rispetto della clausola di salvaguardia occupazionale (cosiddetta clausola sociale), volta a tutelare la continuità lavorativa del personale impiegato.

