Carpinello, Regione in contatto con Provincia

“Ascoltiamo in maniera costante e metodica la voce dei cittadini e dei sindacati sulle questioni che riguardano la viabilità in Basilicata”.

Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, in merito al comunicato della Uilm sui disagi legati alla frana di Carpinello, nel territorio di Stigliano, che ha compromesso la transitabilità della strada provinciale che collega la Cavonica e l’innesto della Saurina.

I pendolari di diversi comuni dell’area, diretti soprattutto in Val d’Agri, segnalano l’impossibilità di servirsi di un’arteria agevole e sicura.

“Accogliamo le segnalazioni con grande attenzione, perché il diritto alla mobilità e alla sicurezza è un tema centrale per il Governo regionale.

Pur trattandosi di una strada provinciale, anche in questo caso abbiamo messo a disposizione il supporto che possiamo fornire, che è di carattere tecnico e di concertazione.

Pertanto – spiega Pepe – mi sono messo in contatto con il presidente della Provincia, Francesco Mancini, e ho chiesto un confronto tra gli uffici della Regione, in qualità di soggetto finanziatore, e il Rup, il responsabile unico del progetto della Provincia di Matera”.

A seguito dell’interlocuzione “sono stati inquadrati i problemi che riguardano sia una variante tecnica sia la presenza di interferenze di varia natura sul tracciato.

I nostri uffici hanno suggerito una serie di passaggi in modo da poter riprendere i lavori il prima possibile. Pertanto, seguiremo la vicenda e manterremo un costante raccordo con l’ente competente”.