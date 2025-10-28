Amaro Lucano si rinnova: nuovo posizionamento e nuova Brand&Pack Identity

Dopo oltre dieci anni, Amaro Lucano rinnova la propria immagine restando fedele ai valori che ne hanno costruito il successo: italianità, tradizione e legame con il territorio.

Un cambiamento che unisce passato e futuro, rafforzando il posizionamento del brand nel panorama dei grandi marchi italiani. Il progetto è stato presentato in due eventi dedicati, a Milano e Pisticci, per raccontare l’evoluzione di Amaro Lucano e inaugurare una nuova fase della sua storia.

About Lucano 1894

Lucano 1894 è tra le principali realtà italiane nella produzione di spirits. Nasce a Pisticci, in Basilicata, alla fine dell’Ottocento grazie a Pasquale Vena, ideatore di un amaro dal gusto equilibrato che conquista subito il pubblico e diventa fornitore ufficiale di Casa Savoia. Pioniere nella comunicazione pubblicitaria, il brand è rimasto celebre per il claim “Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano!”.

Oggi conta circa 60 dipendenti tra Milano, Pisticci e Matera, con il museo “Essenza Lucano” e gli stabilimenti di Pisticci Scalo e Vico Equense, dove nasce anche la Limoncetta di Sorrento. Guidata dalla famiglia Vena, oggi alla quarta generazione, l’azienda continua a crescere a livello internazionale, mantenendo un forte legame con le proprie origini e con il territorio lucano.