Almasri, il tribunale dei ministri archivia l’indagine

Dopo il voto della camera su Nordio, Piantedosi e Mantovano

Foto di redazione redazione28/10/2025
Il Collegio per i reati ministeriali di Roma ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta che coinvolgeva i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, in relazione al caso Almasri.

Nel decreto, i magistrati hanno precisato che la Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre, ha deliberato di negare l’autorizzazione a procedere prevista dall’articolo 96 della Costituzione.

Il provvedimento spiega che, una volta negata l’autorizzazione, l’assemblea competente comunica la decisione al Collegio, il quale è tenuto a disporre l’archiviazione del procedimento per mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti interessati.

La decisione di archiviazione, si sottolinea nel testo, è definitiva e non può essere impugnata.

