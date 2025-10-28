Al via le attività della Scuola Regionale dello Sport con il seminario “L’allenamento della forza e della coordinazione in età giovanile

Con il Seminario “L’allenamento della forza e della coordinazione in età giovanile – Aspetti metodologici e applicazioni pratiche dell’allenamento della forza e delle capacità metaboliche e coordinative”, inizieranno ufficialmente le attività del prossimo quadriennio della Scuola Regionale dello Sport del CONI Basilicata.

Il Seminario si terrà domani mercoledì 29 ottobre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso la Sala Riunioni di Sport e Salute in Via Appia 208 a Potenza e sarà un momento di confronto e approfondimento per chi lavora con bambini e adolescenti, tra aspetti metodologici e applicazioni pratiche.

L’ingresso è libero, la partecipazione non prevede alcuna iscrizione.

Considerata l’importanza del tema, sono stati invitati a partecipare tecnici e dirigenti di ASD, per cogliere l’occasione di un importante momento formativo con professionisti delle materie, oltre ai docenti di educazione motoria di tutte le scuole lucane.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Dopo i consueti saluti istituzionali affidati a Giovanni Salvia, Presidente Coni Basilicata, Michele Sabia, Vicepresidente Scuola Reg. dello Sport e Nicola Angelillo, Presidente Aiac Basilicata, ci sarà una brene introduzione da parte di Giuseppe Marzano, Responsabile Area Scientifico-Sportiva della SRdS CONI Basilicata.

Seguiranno le tre relazioni sul tema da parte di Egidio Trupa, docente e Direttore Scientifico SRdS CONI Basilicata, del prof. Pasquale Sepe, Strength and Conditioning Specialist e del prof. Salvatore Buzzelli, Metodologo dell’allenamento, docente Area Motoria FITP.