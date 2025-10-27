Operazione GDF G.I.C.O “Confiscati beni per 400mila euro a Palazzo San Gervasio”

POTENZA – Il 21 ottobre i militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Potenza hanno eseguito un provvedimento definitivo di confisca emesso dalla Corte d’Appello del capoluogo lucano nei confronti di un cittadino di Palazzo San Gervasio (PZ), ritenuto parte di un gruppo criminale attivo nel traffico e nella distribuzione di sostanze stupefacenti nel nord della Basilicata.

Il decreto ha interessato diversi beni già sottoposti a sequestro e successiva confisca, per un valore complessivo superiore ai 400 mila euro.

Tra questi figurano quattro immobili e un terreno, ora entrati in modo permanente nel patrimonio dello Stato.

La decisione della magistratura arriva al termine di una lunga e articolata attività d’indagine che ha consentito di ricostruire l’intero patrimonio, diretto e indiretto, nella disponibilità del soggetto, considerato socialmente pericoloso ai sensi del Codice Antimafia.

Gli accertamenti economico-finanziari hanno evidenziato una forte discrepanza tra i redditi dichiarati e i beni posseduti, ritenuti frutto di guadagni derivanti da attività illecite legate al traffico di droga.

La Guardia di Finanza evidenzia come anche questo intervento confermi l’efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata ed economica, colpendo in modo diretto le ricchezze accumulate in maniera illegale.