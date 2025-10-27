Sequestrata Ferrari da 700 mila euro in porto a Genova
GENOVA – Una Ferrari “Purosangue” è stata sequestrata al porto di Genova nel corso di un’operazione congiunta tra i funzionari doganali e i militari della Guardia di Finanza, a seguito di un presunto caso di contrabbando.
L’auto sportiva, con targa degli Emirati Arabi Uniti e un valore stimato di circa 700 mila euro, era guidata da un cittadino francese appena sbarcato al Terminal Colombo da un traghetto proveniente da Tunisi.
Durante i controlli allo sbarco, il veicolo ha destato sospetti: il passaggio di una “supercar” proveniente da un Paese a fiscalità agevolata, condotta da una persona di nazionalità diversa, ha infatti spinto gli agenti ad approfondire le verifiche.
Dalle successive indagini doganali è emerso il tentativo di introdurre la vettura nel territorio dell’Unione Europea senza versare IVA e dazi doganali, per un importo complessivo di circa 170 mila euro.
Il conducente è stato denunciato a piede libero con l’accusa di contrabbando aggravato, mentre la Ferrari è stata posta sotto sequestro.
ANSA