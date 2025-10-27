Il Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu

Durante il suo primo pellegrinaggio apostolico, Papa Leone, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, si recherà in Turchia e in Libano, offrendo un significativo momento di dialogo tra le religioni: è prevista una visita alla celebre Moschea Blu di Istanbul.

In Libano, tra gli eventi principali, ci saranno un incontro ecumenico e interreligioso, oltre a un momento di preghiera silenziosa nel sito colpito dall’esplosione al porto di Beirut.

Il viaggio si svolgerà dal 27 novembre al 2 dicembre e interesserà otto diverse città tra Turchia e Libano.

ANSA