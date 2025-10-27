CRONACA
Il Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu
In Libano preghiera al porto dove ci fu l'esplosione
Durante il suo primo pellegrinaggio apostolico, Papa Leone, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, si recherà in Turchia e in Libano, offrendo un significativo momento di dialogo tra le religioni: è prevista una visita alla celebre Moschea Blu di Istanbul.
In Libano, tra gli eventi principali, ci saranno un incontro ecumenico e interreligioso, oltre a un momento di preghiera silenziosa nel sito colpito dall’esplosione al porto di Beirut.
Il viaggio si svolgerà dal 27 novembre al 2 dicembre e interesserà otto diverse città tra Turchia e Libano.
ANSA