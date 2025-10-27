Cade in una tomba al cimitero, 63enne ferita a Piacenza

PIACENZA – Una donna di 63 anni è rimasta ferita questa mattina nel cimitero cittadino dopo essere caduta accidentalmente all’interno di una sepoltura vuota.

La signora stava sistemando dei fiori sulla tomba dei familiari quando, improvvisamente, il terreno ha ceduto facendola precipitare per alcuni metri all’interno della cavità situata tra due tombe.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: non è chiaro se si sia rotta una copertura temporanea o se il terreno abbia ceduto improvvisamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso la donna aiutandola a risalire con una scala. Successivamente è stata trasportata in ospedale per accertamenti: ha riportato un trauma a una gamba, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

ANSA