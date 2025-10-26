Seconda vittoria consecutiva del Futsal Senise che batte il Lykos in trasferta

Il Futsal Senise non si ferma e si impone in trasferta sul parquet del Lykos per 8 a 2 nella seconda giornata del campionato di Serie C1 girone A dopo un’altra prestazione convincente dei bianconeri.

Trasferta tra le più distanti per il Senise in questa stagione, che parte bene, creando diverse occasioni in avvio di gara. I padroni di casa colpiscono il palo con Preite. Iacovino porta in vantaggio il Senise sugli sviluppi di un corner. Poco dopo, il quintetto di Masiello raddoppia grazie alla rete di Borges, autore di una tripletta nell’ultima gara, che salta l’uomo e di destro incrocia sul secondo palo. Nel finale della prima frazione di gioco, il Lykos accorcia le distanze con Preite, il più pericoloso dei suoi.

Torres cala il tris per il Senise dopo cinque minuti nella ripresa, e dopo una bella triangolazione con Borges, finalizzata di destro dal marcatore. Senise in pieno controllo della partita e, infatti, arriva il 4 a 1 di Carbone con un destro di potenza. Lo stesso Carbone fa doppietta dopo pochi istanti. Il 6 a 1 viene siglato da Ribeiro, e sempre poco dopo, Ciminelli porta il risultato sul 7 a 1. Lovallo segna il secondo gol della bandiera per il Lykos, e la tripletta di Carbone chiude definitivamente il match sull’8 a 2 per il Senise.

Seconda vittoria consecutiva per il Senise che si conferma come papabile favorita alla vittoria del campionato. Anche in questa partita, i sinnici hanno mostrato delle belle trame di gioco grazie ai nuovi innesti e ai calciatori presenti da tanti anni in rosa.