Foggia, escluse due liste del centrodestra per le Regionali

La Commissione elettorale circoscrizionale di Foggia ha escluso due liste del centrodestra dalla corsa alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia. Si tratta di Forza Italia e di “La Puglia con noi”, entrambe presentate nella circoscrizione foggiana.

Per Forza Italia, la decisione sarebbe legata a un vizio formale di autenticazione: la lista è stata infatti autenticata da un parlamentare, anziché da un notaio, come stabilito dalla normativa vigente. Il partito ha già depositato controdeduzioni e lunedì mattina è previsto un confronto con la Commissione elettorale per cercare di chiarire la vicenda e tentare di ottenere il reintegro.

Intanto, la Commissione sta effettuando verifiche anche su una terza lista, “Italia Liberale”, anch’essa schierata a sostegno del candidato presidente del centrodestra Gigi Lobuono.

L’esclusione delle due liste rischia di complicare il quadro elettorale del centrodestra in provincia di Foggia, dove la competizione si preannuncia particolarmente serrata.