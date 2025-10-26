Basilicata: Rosa (FdI) risponde a Pittella, “Se ha dubbi apra una verifica politica”

A Potenza, durante un evento di Fratelli d’Italia per celebrare i tre anni del governo Meloni, il senatore Gianni Rosa ha replicato alle recenti critiche del commissario lucano di Azione, Marcello Pittella.

“Se Pittella ha dei dubbi sulle capacità dei nostri due assessori, apra una verifica politica”, ha dichiarato Rosa, riferendosi agli assessori regionali di FdI, Cosimo Latronico (Sanità) e Carmine Cicala (Agricoltura).

Il senatore ha poi aggiunto: “Se invece tutto si limita ad annunci giornalistici e contestazioni, devo pensare che si tratti di questioni pretestuose”.

Le parole di Rosa arrivano dopo le osservazioni di Pittella, che nelle scorse settimane aveva espresso perplessità sull’operato dei due esponenti di Fratelli d’Italia, pur facendo parte della stessa maggioranza di centrodestra in Basilicata.