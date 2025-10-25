Potenza: Momenti di terrore su un bus sostitutivo Trenitalia: giovane in escandescenza fermato dalla Polizia

Attimi di paura si sono vissuti qualche giorno fa a bordo di un bus sostitutivo Trenitalia partito da Potenza e diretto a Salerno. Un giovane, di nazionalità straniera, è infatti andato in escandescenza durante il viaggio, costringendo l’autista a effettuare una fermata di emergenza lungo il raccordo autostradale Sicignano–Potenza, tra i comuni di Vietri di Potenza e Buccino.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane — che avrebbe assunto alcolici prima di salire a bordo — ha iniziato a urlare e a compiere gesti minacciosi nei confronti di due ragazzi seduti nelle prime file del bus. Poco dopo ha distrutto la porta del bagno del mezzo e si è scagliato verbalmente contro un’anziana passeggera, visibilmente scossa e impaurita.

Resosi conto della gravità della situazione, l’autista ha arrestato immediatamente la corsa nella prima piazzola di emergenza disponibile e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Potenza, che sono riusciti a bloccare il giovane e a riportare la calma tra i passeggeri. L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito e segnalato all’Autorità Giudiziaria competente. A quanto si apprende, avrebbe già precedenti per episodi simili.

Nel frattempo, è giunta anche un’ambulanza per verificare le condizioni dei passeggeri, in particolare dell’anziana donna coinvolta. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, ma tutti hanno vissuto momenti di grande paura.

A bordo del bus, al momento dei fatti, si trovavano circa 25 passeggeri. Dopo l’intervento della Polizia Stradale e i necessari controlli, il mezzo ha potuto riprendere il viaggio verso Salerno, seppur con un notevole ritardo.

La posizione del giovane è ora al vaglio degli inquirenti.