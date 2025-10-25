Joyce Elaine Yuille torna al Rosetta Jazz Club di Matera: un viaggio musicale tra eleganza, ritmo e sentimento

Un ritorno atteso, di quelli che sanno accendere la passione degli amanti del jazz. Domenica 26 ottobre, alle ore 21:00, il Rosetta Jazz Club ospita una protagonista assoluta della scena internazionale: Joyce Elaine Yuille, voce carismatica e raffinata, capace di unire in sé l’anima di Harlem e la classe del grande jazz americano. Con il progetto “Harlem Vibes”, la cantante newyorkese si esibirà insieme al suo quartetto in un concerto che promette di essere un viaggio musicale tra eleganza, ritmo e sentimento.

Gospel, jazz, soul e un tocco di blues: questi gli ingredienti che definiscono lo stile di Joyce Yuille. Una voce intensa e magnetica che, accompagnata da tre grandi musicisti della scena italiana – Daniele Cordisco (chitarra), Giuseppe Venezia (contrabbasso) ed Elio Coppola (batteria) – regalerà al pubblico una serata di pura emozione. In programma i grandi classici del Novecento, da “Georgia on My Mind” a “Sunny”, da “Love for Sale” a tante altre hit che hanno segnato la storia della musica afroamericana.

Nata e cresciuta a New York City, Joyce ha studiato alla prestigiosa “Fiorello H. LaGuardia High School of Music and the Performing Arts” di Manhattan. Da lì ha iniziato una carriera che l’ha portata sui palchi di tutto il mondo, collaborando con icone come Donna Summer e Gloria Gaynor. Da anni vive in Italia, dove è oggi una delle voci più apprezzate e riconosciute della scena jazz, protagonista dei più importanti festival e club.

Con il suo album “Welcome to My World” (Schema Records), Joyce Elaine Yuille ha saputo fondere l’eleganza del jazz con le sonorità calde del soul e le suggestioni del blues, conquistando pubblico e critica internazionale. Il concerto di Matera sarà un’occasione per riscoprire quella magia dal vivo: un evento che parla al cuore, all’anima e all’orecchio.

«Ospitare Joyce Yuille sul nostro palco è sempre un privilegio – commenta Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club –. La sua voce e la sua energia rappresentano perfettamente lo spirito del Rosetta: un luogo dove la musica non è solo intrattenimento, ma un’esperienza condivisa, capace di unire le persone e farle vibrare all’unisono».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, è in programma al Rosetta Jazz Club, situato nel Recinto Marconi presso il Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi. Il biglietto d’ingresso ha un costo di €20. È consigliata la prenotazione contattando il numero 350 1660573.