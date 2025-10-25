Basilicata, il Consiglio regionale convocato per il 28 ottobre
All’ordine del giorno: sanità, nomina di un esperto nella Commissione IAA, istituzione dei sottosegretari e discussione sull’Ospedale di Lagonegro
Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà in seduta ordinaria martedì 28 ottobre 2025, alle ore 12.00, nell’aula Dinardo del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro 4 a Potenza.
I lavori dell’Assemblea si apriranno con la nomina di un esperto esterno con funzioni di coordinamento all’interno della Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), come previsto dal Decreto regionale del 15 settembre 2025, n. 48.
Successivamente, il Consiglio esaminerà il Disegno di legge n. 37/2025, contenente “Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità”.
Seguirà la discussione sul Disegno di legge n. 20/2024, relativo all’“Integrazione all’articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 – Statuto della Regione Basilicata”, che introduce la figura dei sottosegretari.
L’Aula affronterà poi il tema delle criticità del Servizio Sanitario Regionale e lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro, con un focus sull’attuale organizzazione della struttura.
In chiusura, è prevista l’analisi di mozioni e attività ispettiva da parte dei consiglieri.
La seduta potrà essere seguita in diretta streaming (da PC, smartphone e tablet) sui siti ufficiali del Consiglio regionale e della Regione Basilicata, nonché tramite il profilo ufficiale su X.