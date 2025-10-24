Presentazione ufficiale Pm Gruppo Macchia

POTENZA – La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara alla nuova stagione di Serie C nel girone della Campania. Una nuova avventura per il club rossoblù dopo la promozione e gli enormi successi della passata stagione. L’esordio sarà per domenica 26 ottobre alle 18 sul campo dell’Unifortunato Accademia Volley Benevento, solida e storica realtà sannita che la Pm Volley ha incontrato negli anni passati anche in Serie B2. Dopo il primo impegno ufficiale e prima dell’esordio casalingo, la PM Gruppo Macchia Potenza si presenterà a città e tifosi. La presentazione si terrà martedì 28 ottobre alle 18:45 presso la sede di “Broxlab” in Discesa San Gerardo 23/25 a Potenza. Con l’occasione sarà presentata la prima squadra della Pm Gruppo Macchia Potenza che prende parte al Campionato di Serie C femminile con la Fipav Campania e le formazioni giovanili e amatoriale della Pm Volley. Oltre ai vertici del club rossoblù guidato dal presidente Michele Ligrani, saranno presenti il vicesindaco del Comune di Potenza, Federica D’Andrea, l’Assessore allo Sport del Comune di Potenza, Gerardo Nardiello, il presidente del Coni Basilicata, Giovanni Salvia, il Coordinatore regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta, il presidente del comitato regionale Fipav Basilicata, Antonio Lopardo, il consigliere nazionale della Federazione Italiana Pallavolo in quota tecnici, Enzo Santomassimo, già presidente regionale ed ex allenatore proprio della Pm Volley a cavallo degli anni ’90 e 2000 e il presidente di Gruppo Macchia, Donato Macchia, sponsor della Pm Volley Potenza e il dottor Mario Auletta, osteopata di fama nazionale e grande amico della PM Volley.