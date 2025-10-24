GUIDO DALLE SETTE LA QUINTA STAGIONE DEL RADIOCAST CONDOTTO DA GUIDO BAGATTA CON DIONIGI ANDREANO

Una nuova stagione ricca di sorprese e contenuti inediti per Guido dalle Sette, il primo Radiocast made in Italy, al via da questa settimana con episodi disponibili sulle principali piattaforme di streaming ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 19:00.

Alla conduzione, Guido Bagatta affiancato da Dionigi Andreano, confermato come seconda voce anche per questa quinta edizione: un duo che combina esperienza e freschezza, promettendo un mix perfetto di intrattenimento e approfondimento.

Nuova stagione, nuovo format, la novità principale di questa stagione sarà lo sviluppo narrativo di ogni puntata: per ogni episodio sarà infatti individuata una “Parola Magica” che darà il via a una serie di classifiche e curiosità dal mondo della cultura, del cinema, della cucina, dei viaggi e dello sport, strizzando l’occhio ad aneddoti e storie poco conosciute.

Il tutto intervallato da ottima musica, all’insegna della leggerezza e del divertimento. Questo approccio senza confini offre un viaggio dinamico e stimolante all’ascoltatore, che sarà immerso in un racconto avvincente e mai scontato.

Il tutto impreziosito da una selezione musicale di altissimo livello, con 4 o 5 brani per episodio scelti personalmente da Guido Bagatta. Nessun limite di genere o epoca: la colonna sonora sarà un elemento chiave per creare atmosfere uniche e adattarsi perfettamente ai diversi toni della puntata.

Guido dalle Sette è un programma radiofonico in formato podcast, un Radiocast appunto, nato da un’idea di Guido Bagatta e di Golden Flamingo (agenzia di comunicazione che cura la produzione del programma).

Guido dalle Sette consente all’ascoltatore di seguire la messa in onda del programma anche in modalità live, durante l’interessante fascia del drive time. Inoltre è possibile recuperare le puntate del programma in formato vodcast su YouTube, Facebook, Twitch e Spotify.

Confermata la sigla del programma, curata sin dalla nascita da Massimo Sciannamea dello studio Yellow Rabbit, importante realtà nelle produzioni musicali, che ne ha curato anche la consulenza audio e musicale.

Tutte le puntate saranno disponibili alle ore 19:00 su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming sul profilo Guido dalle Sette.