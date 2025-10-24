Domenica 26 ottobre l’Orchestra Sinfonica di Matera e il Festival Duni

Prosegue la Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Matera con un appuntamento di grande fascino dedicato alla tradizione sinfonica francese.

Domenica 26 ottobre, all’Auditorium “Raffaele Gervasio” di Matera, il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere raffinate di Debussy, Ravel, Fauré e Milhaud, protagonisti di un viaggio musicale tra impressionismo e neoclassicismo, diretto dal Maestro Saverio Vizziello.

Il concerto, dal titolo “La Francia in Musica”, si inserisce nella Maratona “Barocco e Neobarocco in Francia”, realizzata in collaborazione con il Festival Duni – giunto quest’anno alla sua XXVI edizione – e prosegue il percorso inaugurato nelle passate stagioni con le fortunate edizioni dedicate a Molière (2023) e Pulcinella (2024).

La maratona musicale si aprirà la mattina alle ore 11 a Palazzo Malvezzi con il prestigioso gruppo francese Les Paladins diretto da Jerôme Corréas, per la prima volta a Matera, che eseguirà brani di Duni (Duny in Francia) accanto a quelli dei grandi maestri del suo tempo, Couperin e Rameau. Nel pomeriggio, al Cinema Piccolo, si terrà la proiezione del film storico Vatel, introdotto dal critico cinematografico Nanni Coppola.

Gran finale alle ore 20.30 all’Auditorium “Gervasio”, con il concerto sinfonico dell’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal Maestro Saverio Vizziello. In programma capolavori del repertorio francese novecentesco: la Petite Suite di Claude Debussy, Le Tombeau de Couperin di Maurice Ravel, la Pavane di Gabriel Fauré e Le Bœuf sur le toit di Darius Milhaud.

Il concerto celebra i 250 anni dalla morte di Egidio Romualdo Duni e i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel, unendo idealmente i due genius loci della musica francese e materana, nel segno di un dialogo culturale che attraversa i secoli.

I singoli biglietti dei concerti della Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera, si possono acquistare Online su TicketSms https://www.ticketsms.it/collection/Stagione-Concertistica-2025-Orchestra-Sinfonica-Matera e di persona al botteghino prima dell’inizio dello spettacolo.

I concerti della rassegna autunno – inverno si svolgono a Matera all’Auditorium “Raffaele Gervasio”, con ingresso alle ore 20:00 e inizio alle 20:30. Iniziata il 21 settembre, la Quarta Stagione Concertistica Autunno–Inverno dell’Orchestra Sinfonica di Matera proseguirà fino al 30 dicembre 2025.