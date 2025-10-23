Seguiva una donna ovunque: ammonito dal Questore di Potenza

È stato ammonito dal Questore di Potenza un uomo residente nel capoluogo lucano, responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna della stessa città.

Il provvedimento è stato emesso nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, a seguito di una accurata attività istruttoria che ha accertato una serie di comportamenti molesti e insistenti da parte dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito, l’ammonito seguiva la donna in diversi momenti della giornata, facendosi trovare sul luogo di lavoro, sotto la sua abitazione e persino durante le passeggiate con il cane. Condotte ripetute nel tempo che hanno profondamente alterato le abitudini di vita della vittima, costretta a cambiare tragitti e orari pur di evitarlo, fino a dotarsi di spray al peperoncino per difendersi.

Con il passare dei mesi, l’uomo avrebbe tentato reiterati contatti e comportamenti molesti, che hanno generato nella donna un crescente stato d’ansia e timore per la propria incolumità, spingendola a chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Potenza ha ritenuto necessario emettere un provvedimento di ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 11 del 2009, misura di prevenzione che mira a interrompere tempestivamente le condotte persecutorie e a richiamare formalmente l’autore al rispetto della legge.

L’ammonimento rappresenta un severo avvertimento, poiché l’eventuale reiterazione dei comportamenti configurerebbe il reato di atti persecutori (stalking) previsto dall’articolo 612-bis del Codice Penale, con conseguenze penali rilevanti.