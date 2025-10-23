JACK DANIEL’S presenta HOTEL No.7 Da giovedì 6 a sabato 8 novembre

Una live experience immersiva di tre giorni nel cuore di Milano, per entrare nel mondo di Jack Daniel’s: è Hotel No.7, un viaggio unico – per la prima volta in Italia – da vivere stanza dopo stanza tra musica, storia del brand e atmosfere che solo Jack Daniel’s sa creare.

L’evento si terrà presso il Casual Eclettico Hotel (Via Plinio, 2) in zona Piazza Lima, e durerà tre giorni, da giovedì 6 a sabato 8 novembre con apertura al pubblico dalle 17:00 alle 22:00.

Per entrare occorre registrarsi su JDHotelNo7.eventbrite.com, scegliere il proprio slot orario e assicurarsi così un pass per esplorare ogni stanza, gustare ottimi drink e vivere un’esperienza che resta dentro, come un buon riff di chitarra.

Hotel No.7 celebra in pieno il mood Jack Daniel’s sin dall’ingresso e dal colore della struttura, il classico nero che contraddistingue l’etichetta dell’iconico Old No.7.

Le camere non si prenotano, si esplorano! 12 stanze esperienziali offriranno un’immersione totale nel mondo del brand, tra storia, cultura pop, prodotto e 50 anni di musica.

In più talk, live set esclusivi e performance inedite animeranno l’hotel per tre giorni di pura vibrazione, accompagnati dagli intramontabili drink di Jack preparati da BOB Milano e in collaborazione con Schweppes.

Tra le stanze da esplorare una dressing room per costruire il proprio outfit da rockstar con l’aiuto di una costumista, una karaoke suite in cui scatenarsi cantando grandi hit, una stanza in cui scoprire storia e segreti di Jack Daniel’s, una secret room in cui giocare e conquistare gli iconici gadget… e tante altre sorprese.

Al centro di tutto ci sarà la musica, quella che da sempre accompagna Jack Daniel’s, con il progetto La Repubblica del Suono, che punta a riscoprire i brani che hanno fatto la storia della musica italiana attraverso playlist curate e il podcast DIGGIN’ – in esclusiva sul profilo ufficiale di Jack Daniel’s Italia su Spotify.

L’essenza de La Repubblica del Suono vivrà in alcune stanze, ognuna dedicata a un decennio musicale diverso, dai Sessanta ai Duemila. E poi, nella hall di Hotel No.7, tutto culminerà con performance esclusive degli artisti che hanno curato il progetto:Tormento, Post Nebbia, Generic Animal e Mimì.

Il viaggio de La Repubblica del Suono si può vivere anche in digitale grazie a The Stage, un’esperienza in app che guida l’ascoltatore nei contenuti del progetto (accessibile da mobile a questo link).

Una volta scelta la decade da esplorare si entra nei contenuti veri e propri scoprendo una playlist dedicata e la puntata di DIGGIN’ di riferimento. Al termine di questo viaggio in app, sarà possibile creare e condividere la propria playlist personalizzata, sulla base dei propri gusti personali e la decade scelta.

Hotel No.7 sarà raccontato anche grazie a tante attivazioni OOH a Milano, a partire dalla domination nella stazione MM Lima che darà le giuste indicazioni per raggiungere l’Hotel. E poi, in tutta la città, wild posting e green graffiti a tema Hotel No.7 inviteranno tutti a partecipare. La pianificazione è a cura di Starcom Italia.

Con Hotel No.7, Jack Daniel’s non si limita a creare un evento, ma ridefinisce il modo di fare experience, invitando il pubblico a intraprendere un viaggio in cui storia del brand e musica si fondono in un’unica, indimenticabile atmosfera.