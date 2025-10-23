Convegno Regionale “Basilicata 2025”: confronto multidisciplinare su urologia, andrologia e tumori urologici

Domani, venerdì 24 ottobre, e sabato 25 ottobre 2025, presso l’Hotel San Domenico al Piano di Matera, si terrà il Convegno Regionale “Basilicata 2025”, promosso da AURO.it – Associazione Urologi Italiani, con la partecipazione delle sezioni regionali di Basilicata, Campania e Calabria.

L’evento, presieduto da Pietro Augusto Mastrangelo, rappresenta un importante momento di aggiornamento scientifico e confronto tra professionisti di diverse specialità mediche, con sessioni dedicate alla calcolosi urinaria, ipertrofia prostatica benigna, tumore della prostata e tumore uroteliale, oltre a un approfondimento in ambito andrologico.

Il convegno attribuisce 8 crediti ECM e vede la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di favorire la condivisione delle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche nel campo dell’urologia.

“Siamo orgogliosi che Matera ospiti un evento scientifico di così alto livello,” – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera Maurizio Friolo – “La formazione continua e il confronto tra esperti sono fondamentali per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e basate sulle migliori evidenze scientifiche. Questo convegno conferma la vocazione della nostra città e della nostra azienda a essere punto di riferimento per la sanità del Sud Italia, promuovendo innovazione, competenza e collaborazione tra professionisti.”

L’iniziativa si svolgerà in due giornate di lavori scientifici con ampio spazio dedicato alla discussione clinica e alla condivisione di esperienze tra specialisti.