Oggi a Roma, la voce della Basilicata nella Repubblica Digitale

Durante l’Assemblea della Coalizione Nazionale Repubblica Digitale, dedicata al tema “Facilitatori in rete: condividere esperienze per migliorare i servizi digitali”, Elisa Bulfaro, facilitatrice digitale della Regione Basilicata, ha rappresentato la nostra regione portando la testimonianza di tutti i facilitatori lucani.

Elisa ha raccontato cosa significa, ogni giorno, accompagnare le persone nel mondo digitale: l’importanza dell’ascolto, il rapporto diretto con i territori, le sfide quotidiane e – soprattutto – la passione che guida chi crede davvero nell’inclusione digitale come strumento di partecipazione e autonomia.

L’incontro si inserisce nell’ambito dell’Asse 4 del Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, che punta a ridurre il divario digitale e a promuovere pari opportunità di accesso ai servizi online. Al centro c’è la Rete dei servizi di facilitazione digitale, un’infrastruttura educativa diffusa che, attraverso i Punti di facilitazione digitale, aiuta i cittadini a sviluppare competenze e fiducia nell’uso delle tecnologie.

Con la sua testimonianza, Elisa ha portato a Roma il valore di una comunità che cresce insieme, passo dopo passo, nella consapevolezza e nella partecipazione.

Un grande orgoglio per la Basilicata, che continua a investire in competenze, innovazione e inclusione.